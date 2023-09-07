Открылась фотовыставка, посвященная 80-летию победы в Курской битве

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фотовыставка «Сотрудники Курского ГАУ – Герои Огненной дуги» посвящена 80-летию победы в Курской битве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Ректор университета Александр Мусьял поприветствовал собравшихся и отметил, что подготовке к выставке предшествовала большая научно-исследовательская работа. В ней были задействованы сотрудники, студенты и выпускники вуза. На сегодня восстановлено 13 имен сотрудников университета - участников Курской битвы, ведется работа над поисками данных о еще четырех, которые тоже, возможно, сражались на Огненной дуге. Также на мероприятии гости ознакомились с деятельностью клуба исторической реконструкции Курского ГАУ.