В курском поселке Горшечном на пожаре спасли 93-летнюю женщину

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о происшествии в поселке Горшечном поступило в службу спасения в 23:02 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области. На место пожара прибыли огнеборцы местной ПЧ, отдельного пожарного поста. Внутри помещение было охвачено огнем.

В доме проживали шесть человек. Семья с малолетними детьми покинула строение через отдельный вход. В летней кухне, где и произошел пожар, заблокированной от выхода оказалась женщина 1930 года рождения. Местные жители вместе с сотрудниками полиции эвакуировали женщину через окно и передали в руки медиков. Она отравилась угарным газом.

Вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в помещении летней кухни, откуда через крышу и перебросился огонь. В результате в доме повреждено потолочное перекрытие и стена, выгорело помещение летней кухни.