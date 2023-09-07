Участникам СВО из Курской области передали маскировочные сети

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Министр внутренней и молодежной политики Курской области Евгений Лобов посетили один из приграничных районов области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Они передали военнослужащим партию необходимой помощи, в том числе маскировочные сети, сплетенные курскими школьниками.

Куряне продолжают помогать российским военнослужащим. Бойцам регулярно передают дополнительную помощь, собранную неравнодушными жителями, изготовленные волонтерами маскировочные сети, письма от школьников со словами поддержки и благодарности.