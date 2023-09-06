Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 сентября 2023 14:20

В Курской области разыскивают пропавшего подростка из Орла

О 13-летнем мальчике ничего не известно со 2 сентября
Мария Щербакова
Предоставлено волонтёрами.

Предоставлено волонтёрами.

Фото: Предоставлено

В Курской области разыскивают пропавшего 13-летнего Василия Николаенко. Подросток — житель Орла, однако появилась информация, что он может быть в нашем регионе.

Мальчик не вернулся домой еще 2 сентября. До сих пор о нем ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Василий ростом 130 см, нормального телосложения, голова обрита наголо. У него карие глаза. В день исчезновения подросток был одет в черные брюки и черные шлепанцы.

Всех, кто владеет, какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят позвонить 8800-700-54-52 или 122.