В мэрии Курска рассказали о дальнейшей судьбе общественной бани на Гайдара

О ситуации с восстановлением общественной бани на улице Гайдара в Курске рассказала заместитель главы городской администрации Ольга Гранкина.

- В прошлом году было принято решение о сохранении бани. Администрация города изыскала изначально денежные средства для того, чтобы вообще предотвратить банкротство бани. Затем были выделены средства на выполнение проектной документации. Конкурсная процедура была объявлена в начале этого года. Однако на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки, - рассказала Ольга Гранкина.

Проектировщики пояснили, что в полном объеме выполнить условия контракта при разработке проектной документации невозможно. На это есть ряд причин: плотность существующей застройки, незначительная площадь участка, охранные обязательства по сохранению объектов культурного наследия, сложная схема проезда и подъезда к зданию, малое количество парковочных мест и отсутствие территории для благоустройства. В итоге был предложен альтернативный вариант — спроектировать баню на территории в районе Дружинской и Чумаковской (чуть выше Гайдара). Этот участок в два раза больше.

- При проработке этого участка стало известно, что он находится в зоне культурного наследия, а значит, в соответствии с законодательством вести какие-либо работы до установления в правильном порядке охранных зон невозможно. Комитетом по охране культурного наследия Курской области проведена большая работа. В настоящее время такие зоны подготовлены. Экспертами составлен проект, он находится на рассмотрении в комитете по охране культурного наследия и администрации города. В проекте предусмотрено строительство на данной территории здания до пяти этажей. Следовательно, после утверждения проекта можно приступить к проектированию банного комплекса, высота которого будет не более 18 метров, - подчеркнула Ольга Гранкина.

К проектированию планируют приступить уже в этом году. По крайней мере, такое поручение дал глава города.