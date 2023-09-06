За оскорбление главы Курчатова житель Курской области заплатит 3 тысячи рублей

33-летнего жителя Курчатова признали виновным в оскорблении главы города. Теперь, по решению мирового суда, ему придется заплатить штраф — 3 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области в среду, 6 сентября.

В мае 2023 года мужчина направил на электронный адрес структурного подразделения горадминистрации письмо. Суд посчитал, что текстом обвиняемый оскорбил честь и достоинство чиновника.

При назначении наказания судья принял во внимание обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, личность виновного, который вину признал, в содеянном раскаялся, - добавили в объединенной пресс-службе.