В Курске начальника уголовного розыска отправили в СИЗО по обвинению во взятке

Начальника уголовного розыска Северного отдела полиции УМВД по Курску, а также его заместителя обвиняют в получении взятки в крупном размере. Обоих заключили под стражу во вторник, 5 сентября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

Третий фигурант уголовного дела — начальник отделения по раскрытию краж — находится под домашним арестом.

По версии следствия, в августе 2023 года стражи правопорядка получили 200 тыс. рублей от женщины, которая обратилась в полицию с заявлением о краже.

Теперь же мужчинам предстоит ответить по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Адвокаты обвиняемых пытались обжаловать заключение под стражу, но безуспешно. Областной суд признал решение Ленинского законным и оставил его в силе.

Сейчас полицейские отстранены от должностных обязанностей. Решается вопрос об их увольнении.