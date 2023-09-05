Курские активисты очистили парк «Березки» на реке Олым

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Касторенском районе на реке Олым прошла акция «Вода России». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Участие приняли местные жители и активисты из соседней Орловской области.

Совместными усилиями жители двух регионов расчистили территорию местной достопримечательности - парка «Березки». На берегах реки была устранена лишняя растительность, спилен сухостой, убрано около 50 кубометров порубочных остатков и три кубометра бытовых отходов.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в Курске активисты пронесли Знамя Победы и 40-метровую георгиевскую ленту. Акция прошла в честь годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.