В Курске восстановили дом, в который врезался украинский беспилотник

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Курске завершены восстановительные работы в многоквартирном доме по улице Карла Маркса, в который в ночь с 26 на 27 августа врезался украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В кратчайшие сроки специалисты заменили в пострадавших квартирах оконные блоки, восстановили поврежденное остекление семи балконов.

Также за минувшую неделю, с 29 августа по 5 сентября, в Хомутовском, Глушковском и Кореневском районах строители отремонтировали пять кровель в частных домах, смонтировали 94 метра заборов из профлиста. В поселке Глушково в пострадавшем многоквартирном доме заменили подъездную дверь. В поселке Теткино установлены три металлические двери в частных домах, привели в порядок один фасад.

С учетом последствий обстрела 2 сентября необходимо восстановить еще 18 частных домов: по шесть в Хомутовском и Глушковском районах, пять - в Кореневском и один - в Суджанском. Предстоит отремонтировать 12 кровель и пять фасадов, заменить три двери и семь поврежденных заборов.

Всего с начала СВО отремонтированы 32 многоквартирных и 595 частных домов, два магазина, семь социально-культурных объектов в пяти муниципальных образованиях Курской области.