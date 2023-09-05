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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:15

В ходе СВО погиб рядовой из Курска

Юрий Плаксин жил в Железногорске
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

26 августа, исполняя воинский долг, погиб рядовой Юрий Плаксин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Он был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Юрий Юрьевич жил в Железногорске и работал на градообразующем предприятии. Родные и близкие отзываются о Юрии, как о человеке с открытой душой и большим сердцем.

Как уже сообщал сайт kursk.kp.ru, рядовой Алексей Маврин из поселка Коренево погиб в бою 3 августа. Ранее в правительстве региона рассказали о гибели Константина Фомина из Железногорска и Константина Арепьева из Курска. Первого призвали в рамках частичной мобилизации, второй служил по контракту.