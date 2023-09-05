В двух районах Курской области начали асфальтировать новую дорогу к мясохладобойне

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Курском и Октябрьском районах продолжается строительство автомобильной дороги к мясохладобойне от трассы «Крым» - птицефабрика «Курская». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В минувшие выходные специалисты дорожных служб приступили к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. На участке работает бригада из 15 человек, задействованы шесть единиц техники. Протяженность объекта составляет 3,5 км.

Дорога позволит снизить транспортную нагрузку на трассе общего пользования регионального значения, а также сделает движение по населенным пунктам Черницыно, Анахино и Прямицыно более безопасным. Подрядная организация планирует завершить строительно-монтажные работы до наступления неблагоприятных погодных условий.