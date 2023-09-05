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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 11:01

Ранее судимая курянка похитила с чужой банковской карты 38 тысяч рублей

Она нашла ее в чужой сумке на детской площадке
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемая с помощью чужого мобильника перевела деньги на свою банковскую карту, а после обналичила их.

Подозреваемая с помощью чужого мобильника перевела деньги на свою банковскую карту, а после обналичила их.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

37-летний житель Курска гулял с ребенком на детской площадке и по собственной невнимательности оставил сумку с телефоном на скамейке. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Наутро курянин вернулся за вещами, но их на месте уже не оказалось. Позже выяснилось, что вместе с телефоном с банковского счета потерпевшего пропало 38 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую. Ранее судимая жительница областного центра 1987 года рождения во всем созналась. Она с помощью чужого мобильника перевела деньги на свою банковскую карту, а после обналичила их. В ходе осмотра жилища оперативники изъяли часть похищенного имущества. Его вернут законному владельцу. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде. Следствие по уголовному делу продолжается.