Ранее судимая курянка похитила с чужой банковской карты 38 тысяч рублей

Подозреваемая с помощью чужого мобильника перевела деньги на свою банковскую карту, а после обналичила их. Фото: Алексей СЕРГУНИН

37-летний житель Курска гулял с ребенком на детской площадке и по собственной невнимательности оставил сумку с телефоном на скамейке. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Наутро курянин вернулся за вещами, но их на месте уже не оказалось. Позже выяснилось, что вместе с телефоном с банковского счета потерпевшего пропало 38 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую. Ранее судимая жительница областного центра 1987 года рождения во всем созналась. Она с помощью чужого мобильника перевела деньги на свою банковскую карту, а после обналичила их. В ходе осмотра жилища оперативники изъяли часть похищенного имущества. Его вернут законному владельцу. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде. Следствие по уголовному делу продолжается.