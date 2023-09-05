Курского депутата наградили медалью Жукова

Фото из телеграм-канала «Патриот Курск».

Курский депутат Дмитрий Гулиев входит в состав ракетного дивизиона и выполняет задачи в качестве стрелка-зенитчика в ходе СВО. Парламентария наградили медалью Жукова. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил телеграм-канал «Патриот Курск». Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 8 июля этого года.

Подобную медаль получают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, родным погибшего в СВО курянина вручили награду. У Андрея Тутова остались двое детей.