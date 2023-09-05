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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:43

Курского депутата наградили медалью Жукова

Дмитрий Гулиев сейчас находится в зоне СВО
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала «Патриот Курск».

Фото из телеграм-канала «Патриот Курск».

Курский депутат Дмитрий Гулиев входит в состав ракетного дивизиона и выполняет задачи в качестве стрелка-зенитчика в ходе СВО. Парламентария наградили медалью Жукова. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил телеграм-канал «Патриот Курск». Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 8 июля этого года.

Подобную медаль получают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, родным погибшего в СВО курянина вручили награду. У Андрея Тутова остались двое детей.