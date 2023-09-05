В Курске ищут мужчину, похитившего телефон

Фото пресс-службы УМВД России по Курской области.

Сеймский отдел полиции устанавливает личность мужчины, который, по версии следствия, причастен к краже чужого телефона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области. Потерпевшая оставила мобильник на несколько минут без присмотра на лавочке возле торгового центра по улице Кулакова, а вернувшись, обнаружила его пропажу.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и получили фото предполагаемого мужчины. Если нашим читателям известна какая-либо информация о разыскиваемом лице, ее можно сообщить по телефону дежурной части 32-00-62 или 89513304077, 89510837697. Мужчина может также самостоятельно прийти в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.