Товарооборот со странами Африки вырос в Курской области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Президент торгово-промышленной палаты нашего региона Алексей Белодуров и технический советник – временно исполняющий обязанности президента Камерунской палаты сельского хозяйства, рыболовства, животноводства и лесного хозяйства Абада Симеон обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Товарооборот между нашим регионом и странами Африки вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Курская область развивает культурные, торговые, образовательные связи со многими странами Африканского континента.

Во время переговоров представители Камеруна подчеркнули, что заинтересованы в поставках удобрений. Также они могут импортировать из Курска товары, дефицитные на африканском рынке, в частности продовольствие, птицу, мясо и молоко. Есть интерес к отечественной аграрной технике.

Более того, Камерун готов привлекать инвесторов. В стране действует портфель с преференциями для бизнеса, готового финансировать африканскую экономику, а также локализовывать производства.