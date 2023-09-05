В Курской области провели свыше трех тысяч телемедицинских консультаций

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В 2023 году в Курской области начала действовать региональная телемедицинская сеть. Для специалистов городских и районных больниц стали доступны консультации с коллегами из областных учреждений третьего уровня. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В течение года таким методом были сформированы 3 273 заключения. Врачи больниц направляют сведения пациента по защищенным каналам в один из 13 центров региона. Консультации проводят специалисты Курского онкоцентра, областной инфекционной больницы, перинатального центра, противотуберкулезного диспансера, городской больницы №6, областной детской клинической больницы.

Курская областная многопрофильная клиническая больница также стала одним из крупных телемедицинских центров. Заведующие отделениями консультируют коллег в сложных клинических случаях по 23 профилям. Врачи выдали порядка 3 073 заключений. Большинство заявок касается экстренных случаев. При необходимости консультация может быть проведена в режиме видео-конференц-связи.