Почти пять тысяч курян проголосовали за подключение малочисленных сел и деревень к интернету

10 сентября на портале Госуслуг завершится голосование за подключение малочисленных сел и деревень к интернету в 2024 году. Онлайн проголосовали около пяти тысяч курян. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. В лидерах на сегодняшний день четыре населенных пункта – село Горналь Суджанского района, деревня Конарево Солнцевского района, село Жигаево Конышевского района и село Полукотельниково Обоянского района.

В следующем году в 45 населенных пунктах Курской области с численностью жителей от 100 до 500 человек появится высокоскоростной мобильный интернет.

Отдать свой голос можно здесь или по почте, направив письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2. Заявку можно подать как индивидуально, так и коллективно.