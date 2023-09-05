Испытания новой теплосети проводят на улице Студенческой в Курске

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Курские энергетики приступают к финальному этапу реконструкции тепломагистрали на улице Студенческой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Новые трубопроводы вмонтируют в центральную систему теплоснабжения и проверят давлением воды на прочность, плотность и гидравлические потери. Новая сеть протяженностью более 1,2 км выполнена из износостойких труб со сроком службы более 40 лет.

В период ввода сети в эксплуатацию, по 9 сентября включительно, не будет горячей воды в 177 домах по проспектам Дружбы, Клыкова, Энтузиастов и Хрущева, улицам Студенческой, Косухина, Мыльникова, 50 лет Октября и других.

С перечнем домов, попадающих в зону отключения, можно ознакомиться здесь.