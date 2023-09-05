В Обоянском районе Курской области 5 сентября начнет работу «Поезд здоровья»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

С 5 по 7 сентября в муниципалитете будет работать Поезд здоровья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Записаться на прием к специалистам можно в центральной районной больнице. Для посещения понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Врачи «Поезда здоровья» побывали более чем в 50 населенных пунктах и осмотрели более четырех тысяч человек. Во время выезда в Железногорский район 29 и 30 августа медики принимали пациентов в слободе Михайловке. Кардиолог, невролог и ревматолог осмотрели и проконсультировали 147 человек, выполнили 110 исследований. По итогам приема пройти плановое обследование в консультативно-диагностической поликлинике рекомендовано восьми пациентам. Направление на госпитализацию в стационар областной больницы получили два человека, еще шесть – на стационарное лечение по месту жительства.

С сентября начинаются выезды специалистов областной больницы в ЦРБ тех районов, где мобильный медицинский комплекс еще не был. Идет второй цикл работы передвижной поликлиники. График выездов «Поезда здоровья» размещен здесь.