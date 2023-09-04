Транспортную развязку на проспекте Победы в Курске построит столичная компания

Столичная компания «Управление капитального строительства» выиграла тендер на возведение транспортной развязки на проспекте Победы в Курске. Работу Москвичи проведут за 468 млн рублей. Это следует из материалов на сайте Госзакупок.

По условиям контракта, работы должны завершиться не позднее 30 ноября 2024 года. Объекты инженерной инфраструктуры обойдутся в 405,5 млн рублей, а подготовительные работы — 29 млн. Еще 30 млн предусмотрены на компенсационные выплаты и непредвиденные расходы. Пусконаладочные работы обойдутся в 300 тысяч.