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НовостиОбщество4 сентября 2023 19:36

Транспортную развязку на проспекте Победы в Курске построит столичная компания

Работы обойдутся в 468 млн рублей
Мария Щербакова

Столичная компания «Управление капитального строительства» выиграла тендер на возведение транспортной развязки на проспекте Победы в Курске. Работу Москвичи проведут за 468 млн рублей. Это следует из материалов на сайте Госзакупок.

По условиям контракта, работы должны завершиться не позднее 30 ноября 2024 года. Объекты инженерной инфраструктуры обойдутся в 405,5 млн рублей, а подготовительные работы — 29 млн. Еще 30 млн предусмотрены на компенсационные выплаты и непредвиденные расходы. Пусконаладочные работы обойдутся в 300 тысяч.