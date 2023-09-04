В Курской области продлили ограничение на пребывание людей в лесах

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В Курской области продлили срок действия ограничений на пребывание людей в лесах и въезд в них транспортных средств. Исключение составляют только спецмашины. Запрет вновь начал действовать с 4 сентября, сообщили в правительстве региона.

Особый противопожарный режим был введен в апреле 2023-го. Он запрещает разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. За несоблюдение правил нарушителям грозят штрафы. В Курской области сохраняется III-IV класс пожарной опасности. Чтобы не допустить лесных пожаров, специалисты занимаются обустройством лесов. В этом году сделали порядка 180 км новых минерализованных полос, 3 927 км обновлено. Кроме того, завершается благоустройство мест отдыха, привели в порядок 262 точки.

В 2023 году в области установили 364 аншлага и стенда, 125 новых преград, реконструировано 194 ранее имевшихся шлагбаума.