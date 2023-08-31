Курян приглашают принять участие в конкурсе на лучшую пьесу о родном городе

Курский драмтеатр им. А.С. Пушкина объявил конкурс на лучшую пьесу о родном городе. Работу победителя представят в виде аудио спектакля-променда и войдет в репертуар. Об этом сообщили в социальной сети театра в четверг, 31 августа. - Мы хотим вашими глазами взглянуть на наш любимый город! Какой он для вас? Современный и динамичный, уютный и тихий, дождливый или залитый солнцем? Может быть у вас есть своя история знакомства с городом? Напишите об этом, - рассказали в театре. - Наши артисты своими голосами озвучат вашу историю и проживут жизнь ваших героев... Вместе с режиссёром спектакля зрители, а точнее слушатели, прогуляются по улицам Курска.

Работы принимают до 25 декабря 2023 года. Направить работу можно на почту kurskdramteatr46@mail.ru.

СПРАВКА

Спектакль-променад – это особый жанр театрализованного действия, привязанного к определенной местности, где зритель путешествует по локациям, по заданному маршруту. Как правило, проводник на данных прогулках - это либо голос в наушниках, либо персонаж спектакля, либо представитель какой-то специфической профессии, который будет вести вас по маршруту и показывать пространство со своего угла обзора.