15-летний курский баскетболист Илья Фролов продолжит карьеру в мадридском «Реале»

Илья Фролов (с мячом). Фото со страницы Минспорта Курской области в VK.

Все пять лет своей карьеры Илья выступал за курских «Русичей». В этом году его приглашали в юношескую сборную России. В Мадрид он отправится предстоящей осенью. В академии «Королевского клуба» Фролов будет играть под 14-м номером. Контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

Предложение Илье поступало также и от «Басконии», но он выбрал «Реал». Первый тренер спортсмена Владимир Макаров. Также в системе «Русичей» с парнем работали Станислав Жиленков, Андрей Семенов и Сергей Ярошенко.

- Большое спасибо тренерам, которые вырастили меня, и баскетбольному клубу «Русичи». Я был рад играть в этой команде, но пришло время двигаться дальше! - отметил Илья Фролов.