В Курске определили победителей конкурса «Лучший урок письма - 2023»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Они будут представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса. Всего же в адрес организаторов поступило более 50 творческих работ юных курян и три методические разработки урока письма от учителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В Год педагога и наставника наиболее популярной по количеству присланных сочинений стала номинация «Наставник - созидатель будущего». Победила в ней ученица средней общеобразовательной школы №5 Курчатова Анастасия Белозерова, на втором и третьем местах - учащиеся лицея №3 Курчатова Артем Шабанов и Александра Кузнецова соответственно. В своих работах ребята рассказали, какую важную роль в их жизни играют учителя.

На втором месте по отклику у школьников стала номинация «Есть такая профессия - Родину защищать». В ней победила ученица школы №5 Курчатова София Третьякова. В числе популярных была также номинация «Судьба и Родина едины». Первое место заняла Варвара Авдеева из школы №60 имени Героев Курской битвы областного центра.

В номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма» победила учитель Верхнедеревенской средней общеобразовательной школы Льговского района Светлана Дударева. Автор оригинальной методики отмечает, что главная цель учителя - заинтересовать учеников и направить их потенциал на внимательное отношение к родному языку.