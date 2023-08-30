Еще двое курских бойцов погибли в СВО

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

23 июня при выполнении боевых задач во время проведения СВО погиб 21-летний уроженец поселка Теткино ефрейтор Максим Цибин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Он был старшим ребенком в многодетной семье. Окончил 9 классов Теткинской средней общеобразовательной школы №2, устроился на работу, потом был призван в армию. В мае этого года заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

А 17 августа при защите интересов РФ погиб наш земляк Андрей Рюмшин. Ему было 43 года. Андрей Николаевич ушел служить в рамках мобилизации осенью 2022 года.