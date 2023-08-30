Куряне смогут бесплатно посетить матч «Авангарда» с «Текстильщиком»

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

В воскресенье, 2 сентября, курский футбольный клуб «Авангард» дома встретится с ФК «Текстильщик» из Иваново. Начало в 17:00. Матч пройдет в рамках первенства России во второй лиге. В турнирной таблице команды разделяют три очка. У наших парней третье промежуточное место (13 баллов), у ивановцев – четвертое (десять). Лидирует «Новосибирск» (17). Вход на эту игру будет бесплатным. Билеты можно получить в кассах стадиона «Трудовые резервы» в день матча.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в минувшем туре на липецкой арене «Металлург» наши парни переиграли местных «сталеваров» (2:0). Первый гол забил Игорь Гершун с передачи Александра Агеева на 45-й минуте. А на 91-й Евгений Мухин после паса Владислава Игнатенко установил окончательный счет в матче.