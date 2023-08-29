Курский «Авангард» выиграл в Липецке

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

На липецкой арене «Металлург» местный одноименный клуб принимал курский «Авангард» в рамках первенства России во второй лиге. После кубкового фиаско в Белгороде наши парни не имели морального права проиграть еще одно черноземное дерби. И, к счастью, вернули должок своим почитателем. Первый гол в ворота «сталеваров» забил Игорь Гершун с передачи Александра Агеева на 45-й минуте. А на 91-й Евгений Мухин после паса Владислава Игнатенко установил окончательный счет в матче. Итог – 2:0 в пользу курского клуба.

Теперь 2 сентября «Аванград» примет на «Трудовых резервах» ивановский «Текстильщик». Начало в 17:00. В турнирной таблице команды разделяют три очка. У наших парней третье промежуточное место (13 баллов), у ивановцев – четвертое (десять). Лидирует «Новосибирск» (17).