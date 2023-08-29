В Курской области расчищают ручей Меловской

В Солнцевском районе Курской области продолжают расчищать ручей Меловской. Его протяженность составляет 5,6 километров.

Сейчас здесь завершили подготовительные работы. Проводятся санитарные рубки в береговой полосе, удаляется водная и древесно-кустарниковая растительность в русле ручья. Также подрядная организация приступила к формированию береговых откосов.

- Выполняются мероприятия по планировке и уплотнению грунта. В дальнейшем береговые откосы будут укреплены геотехнической сеткой, а дно расчищено от иловых отложений, – рассказал заместитель председателя Правительства Курской области Константин Поляков.

Расчистка проводится за счет средств федерального бюджета. На реализацию проекта предусмотрено 36,4 млн рублей: 25 млн рублей – на 2023 год, 11,4 млн рублей – на 2024 год.