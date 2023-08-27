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НовостиСпорт27 августа 2023 11:55

Курский «Авангард» вылетел из Кубка России

Исход встречи в Белгороде был предрешен в течение двух минут первого тайма
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

На белгородской арене «Салют» местный одноименный клуб принимал курский «Авангард» в рамках второго раунда Кубка России-2023/24. Интрига в первом Черноземном дерби сезона сошла на «нет» к исходу 20-й минуты. Точные удары Бурыкина (19-я) и Долгалева (20-я) «подкосили» гостей. Счет 2:0 продержался вплоть до финального свистка. Белгородцы идут дальше, а куряне теперь могут сосредоточиться на первенстве страны.

Теперь сегодня, 27 августа, подопечные Игоря Беляева сыграют в Липецке с «Металлургом». Игра пройдет на арене «сталеваров». Начало в 17:00 по московскому времени. В турнирной таблице команды разделяют два очка. У наших парней третье промежуточное место (десять баллов), у соседей – пятое (восемь). Лидирует «Новосибирск» (14).