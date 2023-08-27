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НовостиОбщество27 августа 2023 6:49

В Курске прошел фестиваль локальной идентичности

На Боевке развернулось несколько творческих площадок
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В курском парке «Боева Дача» прошел третий фестиваль локальной идентичности

На множестве площадок фестиваля предлагались разные активности на любой вкус - от рисования до средневекового боя на мечах.

На эстрадной площадке куряне могли послушать выступления кавер-групп и пообщаться с местными производителями и предпринимателями.

Для любителей физических нагрузок клуб исторического средневекового боя «Авалон» устроил открытую тренировку на тренировочных мечах.

Свою программу представил и исторический военно-поисковый клуб «На безымянной высоте». Эти люди ищут павших советских бойцов и пытаются выяснить их личность, рассказали в мэрии Курска.