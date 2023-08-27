В Курске прошел фестиваль локальной идентичности

В курском парке «Боева Дача» прошел третий фестиваль локальной идентичности

На множестве площадок фестиваля предлагались разные активности на любой вкус - от рисования до средневекового боя на мечах.

На эстрадной площадке куряне могли послушать выступления кавер-групп и пообщаться с местными производителями и предпринимателями.

Для любителей физических нагрузок клуб исторического средневекового боя «Авалон» устроил открытую тренировку на тренировочных мечах.

Свою программу представил и исторический военно-поисковый клуб «На безымянной высоте». Эти люди ищут павших советских бойцов и пытаются выяснить их личность, рассказали в мэрии Курска.