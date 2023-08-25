Курянку оштрафовали за два куста мака

Курянка еще может обжаловать решение суда Фото: Светлана ВОЛКОВА

47-летнюю жительницу Мантуровского района Курской области оштрафовали за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества.

Дело рассматривал мировой судья судебного участка Мантуровского судебного района. Женщине вменяли административное правонарушение.

- В июне 2023 года было установлено, что курянка в огороде своего домовладения культивировала и обрабатывала два куста мака. В суде она свою вину признала, раскаялась в содеянном, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

По ст. 10.5.1 КоАП РФ женщину оштрафовали на три тысячи рублей.

Постановление в законную силу не вступило, уточнили в ведомстве.