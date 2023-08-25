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НовостиПроисшествия25 августа 2023 7:22

Курянку оштрафовали за два куста мака

Жительница Курской области попала под суд за два куста мака
Ольга ДАНИЛОВА
Курянка еще может обжаловать решение суда

Курянка еще может обжаловать решение суда

Фото: Светлана ВОЛКОВА

47-летнюю жительницу Мантуровского района Курской области оштрафовали за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества.

Дело рассматривал мировой судья судебного участка Мантуровского судебного района. Женщине вменяли административное правонарушение.

- В июне 2023 года было установлено, что курянка в огороде своего домовладения культивировала и обрабатывала два куста мака. В суде она свою вину признала, раскаялась в содеянном, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

По ст. 10.5.1 КоАП РФ женщину оштрафовали на три тысячи рублей.

Постановление в законную силу не вступило, уточнили в ведомстве.