Два микрорайона Курска на день останутся без холодной воды

Воды не будет в течение рабочего дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об отключении холодной воды в двух микрорайонах областного центра сообщили в МУП «Курскводоканал». Краны опустеют в домах микрорайонов «Волокно» и «Аккумулятор» с прилегающими улицами частного сектора, а также на Широкой и Ольховской. Там будут проводить ремонтно-профилактические работы.

Так, воды не будет с 9.00 до 17.00 четверга, 24 августа. Жилищно-эксплуатационным организациям в этот период рекомендуют провести ремонт водопроводных сетей, находящихся в собственности.