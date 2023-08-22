На вокзале в Курске появился 282-метровый арт-объект

На курском железнодорожном вокзале на ограждениях вдоль путей по направлению к Москве разместили портреты восьми курян – героев Курской битвы.

На одной из секций также схематично изображен новый мемориальный комплекс в Поныровском районе. Общая длина арт-объекта — 282 метра.

- В юбилейный год 80-летия победы в Курской битве, в год скорби и глубокой благодарности героям – защитникам нашей Родины, мы решили разместить информацию о них и снаружи здания — там, откуда начинается знакомство туристов с нашим краем, — сказала Анна Коновалова, министр приоритетных проектов развития территорий и туризма региона.

В этом году проект стал победителем конкурса грантов губернатора Курской области. Он был создан при поддержке регионального Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма, Центра компетенций развития городской среды и компании «РЖД». Главный художник проекта — Александр Головко.