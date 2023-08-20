В Курской области сгорел УАЗик

В Курской области сгорела машина. Сообщение о загорании в легковом автомобиле поступило 19 августа в 20.05. Пожар зафиксировали по адресу: Железногорский район, Слобода Михайловка, улица. Строительная. На место происшествия направили спасателей, сотрудников полиции и медиков. К ликвидации пожара привлекались 16 человек и четыре единицы техники.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь повредил машину УАЗ «Хантер». Люди не пострадали. Спасатели в очередной раз напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая, оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».