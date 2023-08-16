Курскстат назвал самые высокие и самые низкие средние зарплаты в регионе

В Курской области больше всех зарабатывают сотрудники компаний, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха. Средняя зарплата в таких организациях составляет около 76 тыс. рублей. Такие данные представил Курскстат.

На 1 тыс. меньше средняя зарплата в сфере строительства, и на 3 тыс. - в сфере добычи полезных ископаемых.

Меньше всего зарабатывают сотрудники гостиниц, общепитов, а также те, кто занимается административной деятельностью и сопутствующими дополнительными услугами. Там средний показатель составляет 31,8 тыс. рублей.

Кроме того, невысокие зарплаты в образовании и культуре - 41 тыс. и 38,9 тыс. соответственно.