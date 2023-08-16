В Курской области суд вынес приговор за убийство с особой жестокости 15-летней давности

Касторенский районный суд вынес приговор по уголовному дело 15-летней давности. За убийство с особой жестокостью 44-летняя жительница Белгородской области отправится в колонию общего режима на 9 лет. Подробности рассказали в региональной прокуратуре в среду, 16 августа.

В январе 2007 года женщина из ревности сожгла свою соперницу. Вместе с убитой она выпивала в частном доме в Касторенском районе. В порыве злости подсудимая вылила на соперницу жидкость для розжига печи, а затем подожгла ее спичкой.

С термическими ожогами головы, шеи, туловища, рук и ног пострадавшую отвезли в больницу. Однако, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

Более 15-ти лет уголовное дело оставалось нераскрытым. Только в ноябре 2022 года после возобновления производства следователям удалось доказать причастность белгородки к преступлению.