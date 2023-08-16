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НовостиОбщество16 августа 2023 8:28

В Курске внедряют систему "Говорящий город"

Она предназначена для информирования людей с ОВЗ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Сейчас в Курске стандартам доступности для представителей маломобильных групп населения отвечают 240 единицы транспорта, считают чиновники

Сейчас в Курске стандартам доступности для представителей маломобильных групп населения отвечают 240 единицы транспорта, считают чиновники

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске новые троллейбусы «Адмирал» с увеличенным автономным ходом оборудованы системой «Говорящий город», которая предназначена для информирования и звукового ориентирования слабовидящих и незрячих пассажиров, а также инвалидов-колясочников и представителей других маломобильных групп населения.

Если подвижной состав оборудован системой «Говорящий город», а у пассажира установлено специальное приложение на смартфон, он может прослушать информацию о подходящем к остановке транспортном средстве, его конечной остановке в этом направлении, наличии низкого пола и аппарелей и состоянии дверей — запрещена посадка или разрешена, рассказали в Правительстве региона.

Маломобильный пассажир с помощью своего устройства заранее сообщает водителю о намерении совершить посадку или выйти из транспорта. Информация отображается или на общем дисплее водителя, или на дисплее пульта системы.

Сейчас в Курске стандартам доступности для представителей маломобильных групп населения отвечают 240 транспортных средств - в три с половиной раза больше, чем было до обновления подвижного состава, сказали в Правительстве региона.