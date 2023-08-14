На избирательных участках в Курской области будут дежурить спасатели

На учет сотрудников Главного управления МЧС России по Курской области взято 418 объектов, на которых размещено 439 избирательных участков. Они будут задействованы в единый день голосования 10 сентября.

Особое внимание при проверках уделяется исправности средств противопожарной защиты (пожарной сигнализации, установок оповещения о пожаре), готовности первичных средств пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, состояния электрооборудования и эвакуационных путей и выходов, сообщили в МЧС региона.

Пожарно-спасательными подразделениями организованы проверки состояния и исправности противопожарного водоснабжения, наличие и содержание проездов и подъездов для специальной техники. Для прикрытия избирательных участков спланировано привлечение подразделений добровольной пожарной охраны.

В целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период голосования силы и средства Главного управления будут переведены на усиленный режим работы.

На базе Главного управления в указанный период будет функционировать межведомственный оперативный штаб. Спланирована работа оперативных штабов во всех муниципальных образованиях.

Непосредственно на объектах проведения голосования 10 сентября будет спланировано дежурство личного состава для обеспечения безопасности.