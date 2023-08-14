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НовостиПолитика14 августа 2023 6:20

На избирательных участках в Курской области будут дежурить спасатели

Сотрудники МЧС будут задействованы в единый день голосования 10 сентября
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

На учет сотрудников Главного управления МЧС России по Курской области взято 418 объектов, на которых размещено 439 избирательных участков. Они будут задействованы в единый день голосования 10 сентября.

Особое внимание при проверках уделяется исправности средств противопожарной защиты (пожарной сигнализации, установок оповещения о пожаре), готовности первичных средств пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, состояния электрооборудования и эвакуационных путей и выходов, сообщили в МЧС региона.

Пожарно-спасательными подразделениями организованы проверки состояния и исправности противопожарного водоснабжения, наличие и содержание проездов и подъездов для специальной техники. Для прикрытия избирательных участков спланировано привлечение подразделений добровольной пожарной охраны.

В целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период голосования силы и средства Главного управления будут переведены на усиленный режим работы.

На базе Главного управления в указанный период будет функционировать межведомственный оперативный штаб. Спланирована работа оперативных штабов во всех муниципальных образованиях.

Непосредственно на объектах проведения голосования 10 сентября будет спланировано дежурство личного состава для обеспечения безопасности.