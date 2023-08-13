Курянина оштрафовали за использование телефона во время сдачи ЕГЭ

22-летнего жителя Курска оштрафовали за использование телефона на ЕГЭ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы области. После окончания школы молодой человек сдал экзамен, однако не прошел по баллам в интересовавший его вуз. Парень отслужил в армии и после возвращения решил попробовать улучшить свой результат.

26 июня курянин находился в школьной аудитории на ЕГЭ по математике. Закончить написание работы, к сожалению, выпускник прошлых лет не смог. Его удалили с аттестации из-за наличия телефона. Молодой человек нарушил правила сдачи ЕГЭ и совершил административно правонарушение. Мировой судья оштрафовал курянина на три тысячи рублей.