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НовостиДеловой Курск15 августа 2023 13:52

В Курске на стройплощадках нашли нарушения

За последнюю неделю проверили восемь объектов
Ольга ДАНИЛОВА
На этих строительных площадках - грязная территория

На этих строительных площадках - грязная территория

Фото: Даниил НАЙХИН

Продолжается мониторинг строительных площадок в Курске.

Сотрудники комитета архитектуры и градостроительства регулярно проверяют строительные площадки на предмет соблюдения требований по их содержанию, установленных Правилами благоустройства, сказали в мэрии Курска.

За последнюю неделю обследованы восемь строительных площадок. На двух из них нашли нарушения. Это объекты, расположенные на улицах Сонина — Стрелецкая, а также на улице Орловской.

- На первом объекте ограждение строительной площадки отклонено от вертикали, есть посторонние надписи. Кроме этого, на этих строительных площадках - грязная территория.

Всем нарушителям направлены уведомления об устранении выявленных недочетов, - сказали чиновники.