Куряне отправили 170 бесплатных посылок в зону СВО

Почтовые отделения Курской области приняли 170 бесплатных посылок для военных в зону СВО, сообщает Почта России.

Бесплатную отправку посылок в зону спецоперации жители региона могут оформить в любом почтовом отделении с 1 мая 2023 года.

Один человек может отправить неограниченное количество посылок, однако каждая из них должна весить не более десяти килограмм.

Передавать отправление оператору нужно в открытом виде.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.