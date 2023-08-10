Под Курском за взятки осудили преподавателя техникума

Женщина признала свою вину Фото: Светлана ВОЛКОВА

Преподаватель Суджанского техникума Курской области осуждена за получение взяток от студентов.

Суджанский районный суд рассмотрел уголовное дело против 69-летней преподавательницы в семи эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

- По материалам дела, с апреля по июнь 2022 года преподаватель Суджанского техникума, за денежное вознаграждение, которое варьировалось от 20 до 25 тысяч рублей, изготавливала студентам выпускные квалификационные работы, присваивала квалификацию по специальности и способствовала в выдаче диплома без фактической проверки уровня образования, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Женщина на всех стадиях производства по делу вину признавала, в содеянном раскаивалась.

Суд по совокупности преступлений оштрафовал педагога на 200 тысяч рублей и лишил права заниматься педагогической деятельностью в образовательных учреждениях сроком на два года. Также у педагога конфисковали полученные от студентов деньги - 145 тысяч рублей, обратив их в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве.

До этого в Курской области Беловский районный суд рассмотрел уголовное дело против бывшего преподавателя Суджанского техникума, осужденную за 34 эпизода взятки.