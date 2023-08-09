Курянам бесплатно покажут кино на Театральной площади

Программа начнется с концерта артистов Курской филармонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В эту субботу, 12 августа, на Театральной площади в Курске пройдет показ проекта «Открытый экран». Программа начнется с концерта артистов Курской филармонии. Затем зрителям представят короткометражные фильмы отечественного производства. Возрастное ограничение: 18+.

«Москва-Владивосток» (2019), режиссер Иван Соснин.

«Ничего не бойся» (2021), режиссер Ирина Ходюш.

«Обычная свадьба» (2021), режиссер Ирина Ходюш.

Проект реализуется киновидеофондом, филармонией и Домом народного творчества при поддержке Министерства культуры Курской области и благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.

Курян и гостей города ждут 12 августа в 20:00 на улице Ленина, 26. При внезапном ухудшении погодных условий мероприятие будет отменено!