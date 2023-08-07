Пожилые куряне могут получить скидку на зубопротезирование

В Курской области стала доступна услуга по оформлению льготного зубопротезирования гражданам пожилого возраста. Она предоставляется за счет средств областного бюджета один раз в три года в виде возмещения затрат на изготовление и ремонт зубных протезов в размере 50%.
Исключением являются изготовление и ремонт зубных протезов из драгоценных металлов, металлокерамических и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам.
Обратиться за получением льготы имеют право:
– ветераны Великой Отечественной войны;
– неработающие граждане пожилого возраста, пенсия которых не превышает 17 тысяч рублей (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет).
Чтобы оформить заявление на льготное зубопротезирование, необходимо выбрать соответствующую услугу на портале госуслуг.