Мошенники выманили у курянки более 300 тысяч рублей

Полиция завела уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Женщина в поисках дополнительного заработка нашла сайт с рекламой получения прибыли в сети Интернет. За несложную работу с документами по несколько часов в день собеседники обещали значительные выплаты.

В течение нескольких дней доверчивая женщина разговаривала с преступниками и, якобы для начисления будущей зарплаты диктовала реквизиты своей банковской карты, включая те, которые сообщать нельзя никому. Также она продиктовала пришедшие на телефон пароли для подтверждения операций по списанию денег, рассказали в полиции региона.

Увидев на своих счетах отсутствие более 300 тысяч рублей, курянка поняла, что общалась не с работодателями, а с мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Полиция продолжает напоминать, что пароли и банковские коды нельзя сообщать никому, даже человек, их требующий, представляется сотрудником банка или работодателем.