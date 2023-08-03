3 августа ВСУ обстреляли село в Курской области

Об атаке сообщил губернатор Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Обстреляна со стороны Украины деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области. Всего зафиксировано четыре прилета. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Аварийные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно.

Кроме того, повреждены окна, фасады и заборы двух домовладений, в их восстановлении окажем помощь собственникам, - добавил глава региона.

Накануне приграничное село Елизаветовка Глушковского района Курской области 1 августа подверглось обстрелу со стороны Украины. Тогда насчитали десять прилетов. В результате пострадали два домовладения, поврежден один автомобиль.

31 июля поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано пять прилетов в районе улицы Белопольской. Повреждено несколько домовладений.

Также в этот день под обстрел попал поселок Краснооктябрьский, зафиксировано четыре прилета. Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт был обесточен.