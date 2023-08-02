В Курской области в столкновении с «КамАЗом» погибли два человека

Грузовик, за рулем которого находился водитель 2000 г. рождения, ехал в сторону Воронежа. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 1 августа, примерно 18:00 на 141 км автодороги «Курск – Воронеж» столкнулись «СИТРОЕН С-СRОSSЕR» и «КамАЗ». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области. Грузовик, за рулем которого находился водитель 2000 г. рождения, ехал в сторону Воронежа, а во встречном направлении двигалась иномарка с водителем 1975 г. рождения.

В результате ДТП водитель «Ситроена» и его пассажир – женщина 1971 г. рождения - погибли на месте происшествия, водитель «КамАЗа» получил ранения. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, под Курском «Мерседес» влетел в стоявший на обочине «КамАЗ».