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НовостиПолитика1 августа 2023 12:51

Куряне Михаил Кубьяк и Александр Непочатых погибли в СВО

Об утрате сообщили в Правительстве региона
Ольга ДАНИЛОВА

Куряне погибли в ходе специальной военной операции, сообщили в Правительстве региона 1 августа.

При выполнении задач погиб житель города Железногорска, рядовой контрактной службы Михаил Кубьяк.

22 июля при исполнении воинских обязанностей погиб уроженец Большесолдатского района Курской области, старший стрелок мотострелкового взвода, младший сержант Александр Непочатых. Он проходил службу по контракту. Александр Александрович награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

- Выражаем соболезнования родным и близким… Светлая память, - сказали в Доме Советов.