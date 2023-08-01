Куряне Михаил Кубьяк и Александр Непочатых погибли в СВО

Куряне погибли в ходе специальной военной операции, сообщили в Правительстве региона 1 августа.

При выполнении задач погиб житель города Железногорска, рядовой контрактной службы Михаил Кубьяк.

22 июля при исполнении воинских обязанностей погиб уроженец Большесолдатского района Курской области, старший стрелок мотострелкового взвода, младший сержант Александр Непочатых. Он проходил службу по контракту. Александр Александрович награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

- Выражаем соболезнования родным и близким… Светлая память, - сказали в Доме Советов.