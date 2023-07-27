Под Курском "Мерседес" влетел в стоявший на обочине КАМАЗ

За сутки в регионе зарегистрировано четыре ДТП
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Авария произошла в Рыльском районе Курской области 26 июля примерно в 18:50 на 32 километре автодороги «Курск-Рыльск-Глушково». 48-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц» с полуприцепом, ехал со стороны поселка Хомутовка в направлении Рыльска Курской области.
По предварительным данным он врезался в стоящий в попутном направлении автомобиль КАМАЗ-5410 с прицепом, в салоне которого находился 34-летний водитель. В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» получил ранения и был доставлен в больницу, рассказали в ГИБДД региона.
По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.
26 июля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых четыре участника дорожного движения получили ранения.
За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 5 водителей.
Выявлено 28 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.
Всего выявлено 10923 нарушений ПДД РФ, из них 10666 нарушений скоростного режима.