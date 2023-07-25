В Курской области подросток на электросамокате попал под машину

За сутки в регионе выявлено 2085 нарушений ПДД РФ Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 24 июля примерно в 21:05, в районе дома № 23 по улице Димитрова Железногорска Курской области. Здесь, по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-211540, за рулем которого была 40-летняя женщина и электросамоката «HIPER TRIUMF», на котором ехал 16-летний подросток.

- В результате ДТП подросток получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - рассказали в ГИБДД региона.

24 июля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых пять человек получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС шесть водителей, еще двое отказались от освидетельствования на состояние опьянения, один задержан по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 28 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 2085 нарушений ПДД РФ, из них 1742 нарушений скоростного режима.